Раскрыты отрасли с дефицитом специалистов на российском рынке

В исследовательском центре «Зарплаты.ру» раскрыли, что пандемия, «демографическая яма» 1990-х, отток мигрантов оказались в числе главных причин дефицита специалистов на российском рынке труда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прирост вакансий в третьем квартале 2021 к третьему кварталу 2019 в сферах: рабочий персонал (218 процентов), строительство, недвижимость (213 процентов), продажи, торговля оптовая, сбыт (163 процента), медицина и фармация (144 процента), рестораны, кафе, общепит (119 процентов)», — говорится в анализе.

В таких отраслях, как логистика, склады, закупки вакансий оказалось больше на 113 процентов, в розничной торговле — на 98 процентов, а в промышленности — на 78 процентов.

Как отметили в сервисе, для привлечения сотрудников многие компании принимают такие меры, как повышение зарплаты, разработка программы мотивации персонала, помощь работникам с переквалификацией, расширение социального пакета, найм специалистов из соседних регионов или предложение о работе вахтовым методом. Также работодатели все чаще приглашают на работу молодых специалистов.

Аналитики ждут роста спроса на услуги курьеров и складских работников из-за сезонного эффекта: дефицит этих работников подстегнут предновогодние праздники.

Ранее совместное исследование сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber показало, что больше трети опрошенных россиян выразили желание сократить количество рабочих часов.