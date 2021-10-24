Россияне сочли скуку поводом для увольнения

Названы основные причины, по которым россияне предпочитают уволиться. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Kelly Services.

На первом месте (34 процента ответов) оказался низкий уровень заработной платы. Вторым по популярности ответом стала скука: каждый четвертый работник счел демотивирующим фактором неинтересные задачи и отсутствие профессионального роста. На третьем месте — отсутствие карьерного роста (10 процентов). «Работой мечты» опрошенные назвали удаленное место с высокой зарплатой и интересными задачами.

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Во втором квартале 2021 года рабочие места покинули 2,66 миллиона россиян — рекордное число за восемь лет. При этом «великому увольнению» предрекли продолжение: 76 процентов респондентов признались, что либо уже ищут новую работу, лидо намерены заняться этим в ближайшее время.

В сентябре сервис «Работа.ру» перечислил самые необычные вакансии в России. В частности, сеть московских боулинг-клубов разыскивала механика боулинга. У специалиста должен быть опыт работы с оборудованием Brunswick, дисциплинированность, исполнительность и смелость. В Брянске искали художника-дизайнера по разработке схем для вышивания. В Свердловской области требовался старший пивовар, а в Новосибирске — сборщик 3D-принтеров с опытом работы от одного года.

Ранее в России расширили перечень востребованных профессий. В него включили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в области робототехники, логистики, медицины, сельского хозяйства, строительства, туризма, социальной сферы и сферы обслуживания.