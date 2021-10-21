Россияне захотели проводить меньше времени на работе

Больше трети опрошенных россиян выразили желание сократить количество рабочих часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервиса «Работа.ру» и мессенджера Viber.

В частности, 39 процентов участников исследования хотели бы проводить меньше времени на работе. 26 процентов опрошенных нейтрально оценили баланс между работой и личной жизнью, а 20 процентов признались, что он их не устраивает. Еще 18 процентов респондентов хотели бы чаще быть на связи с родными, а 15 процентов заявили, что очень довольны выстроенным соотношением сил. 5 процентов респондентов сообщили, что хотели бы увеличить количество рабочих часов.

По данным экспертов, половина опрошенных россиян тратит на работу около 40-50 часов в неделю. 11 процентов тратят на работу 10-30 часов, 9 процентов — 50-60 часов. Еще 10 процентов работает более 60 часов в неделю. Каждый пятый респондент признался, что работает менее 10 часов в неделю.

Ранее россияне назвали зиму самым продуктивным временем года для работы. Самый эффективный день для работы, по мнению респондентов, вторник. При этом для трети сотрудников время года не имеет значения.