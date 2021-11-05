В России возник острый дефицит кадров на рынке труда. Об этом пишут «Известия».

Среди самых востребованных профессий в стране оказались курьеры и грузчики. Также наблюдается высокий спрос на работников в сфере строительства: электромонтажников, электрогазосварщиков, отделочников, а также инженеров ПТО, проектировщиков, конструкторов и архитекторов.

Ключевым фактором сложившегося положения эксперты назвали демографическую яму: за последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось с 12 до 7 миллионов человек. Среди других причин — нежелание людей менять работу в нестабильной ситуации и отток мигрантов. Все это привело к тому, что сейчас на одну вакансию приходится от 0,5 до 2 резюме, при этом нормальным уровнем конкуренции за рабочее место считается соотношение 5–6 резюме на одну вакансию.

В октябре вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие десять лет российская экономика лишится более миллиона россиян. «Произойдет вымывание самой активной на рынке труда возрастной группы — граждан от 30 до 44 лет, а это более 6 миллионов человек. При этом доля занятых в возрасте 45 лет и старше будет расти, что в свою очередь приведет к увеличению среднего возраста занятого гражданина», — спрогнозировала она.

Ранее аналитики «Работа.ру» также перечислили самые высокооплачиваемые профессии на удаленке в России. В топ-3 вошли разработчик, использующий язык программирования Golang, с зарплатой до 450 тысяч рублей в месяц, специалист по тендерам с заработком до 300 тысяч рублей в месяц, а также главный дизайнер интерьера, которому готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц.