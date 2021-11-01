В магазине нижнего белья появилась вакансия для влюбленных

В магазине нижнего белья Pour Moi открылась новая вакансия тестировщиков, которая рассчитана на молодую пару, состоящую в отношениях. Об этом сообщает издание Metro.

Создатель бренда Майкл Томсон (Michael Thomson) объяснил, что влюбленным предлагается примерить несколько комплектов белья, чтобы определить, какой из них является более сексуально привлекательным. «Сексуальное белье — один из самых популярных товаров, которые люди приобретают на Рождество. Мы хотим узнать, какая продукция идеально подойдет в качестве подарка», — пояснил он.

Отмечается, что заявление на появившуюся вакансию может подать любой желающий старше 18 лет до 5 ноября. В общей сложности выбранная пара получит 300 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей) за работу, которую необходимо выполнить за две недели. «Мы хотим нанять пару активных и влюбленных друг в друга молодых людей, которая готова протестировать наши самые сексуальные комплекты! На проверку и запись мнения работников дается две недели», — заключил Томсон.

В декабре 2020 года крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer представил покупателям безопасный способ купить бюстгальтер нужного размера во время пандемии коронавируса. По информации издания, в магазинах бренда посетителям будут выдаваться продезинфицированные сантиметры для тела, чтобы они могли самостоятельно измерить свои размеры.