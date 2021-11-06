Россияне стали считать абьюзом на работе давление в вопросах вакцинации

Россияне начали считать абьюзом на работе давление, оказываемое работодателем на сотрудников, в вопросах вакцинации. Это следует из результатов опроса сервиса по поиску вакансий SuperJob, передает «Газета.Ru».

Такого мнения придерживаются четыре процента опрошенных, сообщили в сервисе.

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29 процентов россиян считают проявлением абьюза на работе ситуации, связанные с нарушением Трудового кодекса, еще 15 воспринимают так злоупотребление властью. «Впрочем, два года назад с подобными ситуациями сталкивались чаще», — заявили в компании.

В 2021 году с абьюзом со стороны руководства сталкивались 36 процентов россиян. В 2019 году этот показатель составлял 31 процент. При этом мужчины сталкиваются с психологическим насилием чаще, чем женщины (39 и 32 процента соответственно). В сравнении с 2019 годом россияне стали реже рассказывать об унижениях и оскорблениях, но чаще об угрозах и общении на повышенных тонах.

Опрос проводился с 22 сентября по 2 ноября среди трех тысяч респондентов из всех округов России старше 18 лет, имеющих опыт работы.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор направил в территориальные органы письмо с предписанием сообщать в прокуратуру о россиянах, которые участвуют в антипрививочных кампаниях. Соответствующий документ подписан главой ведомства Аллой Самойловой. В нем отмечается, что особое внимание надо уделять медикам, которые выступают против прививок.