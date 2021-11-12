В Госдуме предложили сократить рабочий день в России осенью и зимой

Депутат Милонов попросил Минтруд сократить рабочий день в осенне-зимний период на один час

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в осенне-зимний период сократить рабочий день в России на один час. Об этом говорится в его письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, которое появилось в распоряжении RT.

«Прошу Вас рассмотреть возможности сокращения официального рабочего восьмичасового дня в зимний период (с 15 ноября по 28 февраля) за счет включения времени езды до рабочего места на один час», — говорится в обращении.

По словам Милонова, такая мера будет способствовать поднятию трудовой дисциплины среди населения, а также повысит мотивацию работников и продемонстрирует социальную направленность государства. Депутат добавил, что климат в России в осенний и зимний период препятствует высокой эффективности труда. Кроме того, короткий световой день, холод и осадки негативно влияют на эмоциональное состояние и здоровье граждан, заверил Милонов.

«Необходимо также отметить, что в сложившейся ситуации наши сограждане по факту не имеют гарантированного законом восьмичасового рабочего дня: время поездки до работы не учитывается работодателем и не засчитывается в трудовые часы. Выходит, что фактически сограждане работают 10-11 часов вместо положенных восьми», — уточнил он в обращении.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что ведомство не видит предпосылок для введения в стране четырехдневной рабочей недели, однако готово рассмотреть предложения, если они поступят. По его словам, ведомство пока не получало инициативу, которая была бы «сформирована, обоснована», где была бы объяснена необходимость сокращенной недели. По мнению Котякова, удаленка может стать своего рода альтернативой четырехдневки.