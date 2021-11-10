В Госдуме призвали распустить партию на Алтае из-за политика-трансгендера

Партию, которую возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина на Алтае, следует распустить. К этому призвал член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам парламентария, назначение Алешиной является попыткой протолкнуть в Россию ценности Запада. Партии стоило бы «выгнать к собачьим чертям» чиновницу, подчеркнул Милонов. «Коли мы в онлайн-кинотеатрах это запрещаем, наверное, в публичной политике такое в принципе недопустимо», — добавил он.

Он также отметил, что в политике России такие лица должны быть запрещены. Кроме того, возникновение желания поменять пол Милонов связал с влиянием потусторонних сил на человека. «Нужно скорее принять мой законопроект о запрете смены пола, поскольку пол менять невозможно, можно себя изрезать, но изменять запись о своем поле невозможно», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае отделение региональной партии «Гражданская инициатива» возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. Уточняется, что такое решение политик приняла после того, как узнала о трансгендерах, работающих в данной сфере во всем мире.