Конгрессмен США назвал трансгендера мужчиной и получил бан в Twitter

Twitter забанил конгрессмена США после того, как он назвал мужчиной политика-трансгендера

Конгрессмен Джим Бэнкс, представляющий штат Индиана в Палате представителей США, получил бан в Twitter за то, что назвал помощника министра здравоохранения США Рейчел Левин мужчиной. Об этом пишет CBS News.

На прошлой неделе Левин было присуждено высшее генеральское звание. Сенат утвердил ее как адмирала Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США. Американские СМИ подают это как первый случай, когда звание «четырехзвездочного» генерала получила женщина.

Республиканец Бэнкс не согласен с таким взглядом на это событие. «Титул первой женщины — четырехвездочного генерала забрал мужчина», — написал он в своем микроблоге, после чего был заблокирован. В социальной сети действуют правила относительно трансгендерных персон: считается неприемлемым нарочно называть их «старым» именем (до юридической смены пола Левин звали не Рейчел, а Ричардом) и использовать в их адрес не те местоимения, о которых они просят. Левин совершила «трансгендерный переход» в возрасте 54 лет.

В американском государственном аппарате уже работает несколько женщин-трансгендеров, присутствуют они и среди европейских политиков. Продвигаются женщины, рожденные как мужчины, и в профессиональном спорте. В сентябре американская боец-трансгендер и бывший спецназовец Алана Маклафлин провела дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА) и победила соперницу удушающим приемом.