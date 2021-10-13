В США арестовали насиловавшего девочек школьника-трансгендера

DailyMail: подросток-трансгендер из США насиловал девочек в школах, его уже арестовали

Полиция округа Лудун, штат Вирджиния (США), задержала подростка-трансгендера, который насиловал девочек в школах, где сам же обучался. Об этом пишет DailyMail.

Сейчас школьник арестован по решению суда и находится в центре содержания несовершеннолетних. По американским законам, его имя сохраняется в секрете. Малолетнего преступника уличили по крайней мере в двух эпизодах изнасилования своих одноклассниц в разных школах.

Первый раз он изнасиловал одноклассницу в школьном туалете, поскольку в учебном заведении, где они учились, уборные были общими для девочек и мальчиков-трансгендеров. Отец ученицы на школьном совете выступил с требованием разделить туалеты для девочек и трансгендеров и исключить ученика из школы, однако его назвали сексистом.

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По ходу словесной перепалки с учителями и другими родителями 45-летний Сэм Смит перешел на резкие выражения и участники вызвали полицию, которая вывела недоумевающего и негодующего отца с заседания. Тем не менее ученик, вокруг которого разразился скандал, перевелся в другую школу, но уголовного дела на него не завели.

В новой школе юный трансгендер попался с поличным. Он пытался изнасиловать одноклассницу после урока, когда они остались вдвоем в классной комнате. Однако преступлению помешал вошедший в аудиторию учитель. Молодого человека задержала полиция. В этот момент родители его первой жертвы собирали документы, чтобы добиваться справедливости в суде.

4 октября убийца-трансгендер Софи Иствуд (бывший Дэниел Иствуд) обвинила в сексизме администрацию тюрьмы, в которой она отбывает пожизненный срок. По ее словам, смена пола стала причиной, из-за которой она не может получить досрочное освобождение. «После прохождения психологической экспертизы управляющий сказал мне, что я бы прошла аттестацию, если бы все еще жила как мужчина», — заявила преступница.