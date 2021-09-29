В одной из стран впервые признали третий пол при переписи населения

При переписи населения гражданам Непала впервые предложили третий вариант в графе «пол». Представители ЛГБТ-сообщества одобрили этот жест и считают, что он гарантирует улучшение их жизни в стране, сообщает радиостанция RFI.

Согласно имеющимся данным, перепись населения в стране началась с 26 сентября. После нововведений специалисты Центрального статистического бюро Непала опросили около 30 миллионов человек, предложив им три варианта при заполнении графы «пол».

Радиостанция отмечает, что Непал является одним из наиболее прогрессивных государств Южной Азии в отношении прав представителей ЛГБТ. В 2007 году в стране приняли закон, запрещающий дискриминацию по половому признаку или ориентации. В 2013 году власти дали согласие на то, чтобы третий пол фигурировал в официальных документах, тогда же начали выпускать и новые типы паспортов, в которых помимо мужского и женского пола появился третий вариант — «другой» (в таких паспортах указывается O, что обозначает «other»).

Однако геи и трансгендеры, которых в стране насчитывается порядка 900 тысяч, жалуются на дискриминацию, особенно в сферах здравоохранения, трудоустройства и образования. Они утверждают, что на доступ к благам влияет недостаток знаний о численности данной категории населения. Представители ЛГБТ подчеркивают, что многие непальцы в прошлом боялись заявить о своей ориентации, однако теперь это может измениться.

Ранее сообщалось, что в Европе ввели бесполые фамилии. Уточнялось, что принятый закон подразумевает введение третьего пола, который будет обозначаться в документах как «Х».

Также известно, что в 2018 году третий пол официально признали в Германии и Австрии.