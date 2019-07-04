В Европе ввели бесполые фамилии

Жителям Исландии разрешили брать себе бесполые фамилии. Соответствующий закон был принят еще 18 июня, однако российские СМИ обратили внимание на это только сейчас.

Так называемый Закон о гендерной автономии парламент принял практически единогласно: 45 человек его поддержали, 3 воздержались, еще 15 в голосовании не участвовали. Он вступил в силу немедленно. В то же время The Reykjavik Grapevine передавал, что на полное внедрение нововведений может уйти до полутора лет.

Закон подразумевает введение третьего пола, который будет обозначаться в документах как «Х». Опция будет доступна для людей старше 18 лет. Более молодые желающие должны получать одобрение родителей или опекунов. При этом для изменения не обязательно проведение каких-либо операций: юридически третий пол могут выбрать те, кто просто не относит себя к мужчинам или женщинам.

Кроме того, закон позволяет и сменить имя. Ранее в стране жестко оспаривались любые отклонения от утвержденного списка женских и мужских имен, теперь это проблемой быть не должно. Фамилии для родившихся в стране также образовывались стандартно: в основе было имя отца или матери, а окончание выбиралось в зависимости от пола: son («сон» — сын) или dottir («доттир» — дочь). Теперь можно будет выбрать и третье, нейтральное окончание bur («бюр» — ребенок). В то же время изменить фамилию на нейтральную удастся лишь после соответствующей юридической смены пола.

В 2018 году третий пол официально признали в Германии и Австрии.

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