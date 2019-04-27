В Кувейте изобрели лекарство от гомосексуализма

Доктор Мариам Аль-Сохель из Кувейта изобрела способ излечения от гомосексуальности, основанный на традиционной исламской медицине. Об этом она заявила в эфире местного телеканала Scope TV. Репортаж перевел на английский язык и опубликовал институт MEMRI, занимающийся исследованием СМИ Ближнего Востока.
Лечение, предлагаемое доктором Аль-Сохель, включает в себя определенный режим питания, молитвы и специальные ректальные суппозитории. Свечи призваны уничтожить «анального червя», питающегося семенем — он, по мнению женщины, и вызывает гомосексуализм.
Такой червь якобы поселяется внутри представителей «третьего пола» (так доктор называет гомосексуалистов, а мужеподобных лесбиянок именует «четвертым полом») и вызывает у них сексуальное влечение к мужчинам.
Рекомендуемая Аль-Сохель диета должна возвращать пациенту мужественность. Она включает растительные продукты, растущие под землей — репу, редис, картошку, морковь — они якобы помогают мужчине чувствовать стабильность. Вся программа, по словам автора, основана на исламской медицине и использует современный научный метод.
В эфире программы Мариам Аль-Сохель заявила, что получила в Международном союзе университетов в Турции (IUU) докторскую степень в области «секс-менеджмента», исследований гомосексуальности и сексуальных домогательств.
В начале апреля сообщалось, что в Испании расследуется дело о епископе, который много лет «лечил» гомосексуализм с помощью молитв и внушений. Такие практики нарушают испанский закон о гомофобии.