Китайских геев подвергли лечению электрошоком

Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает власти Китая запретить больницам лечить людей от гомосексуализма при помощи конверсионной терапии, в ходе которой применяются электрошок и специальные лекарства, сообщает ABC Online.
Доклад правозащитников основан на 17 интервью, подвергшихся принудительному лечению в период с 2009 по 2017 годы.
В Китае гомосексуализм был исключен из числа психиатрических заболеваний 15 лет назад. Несмотря на это, геев продолжают принудительно привозить в больницы их родственники. При этом врачи обычно называют таких пациентов «извращенцами».
В Китае нет законов, защищающих людей от дискриминации по признаку сексуальной ориентации. Поэтому жертвы конверсионной терапии не пытаются искать справедливости, опасаясь огласки своей принадлежности к ЛГБТ. Отношение китайского общества к геям остается негативным.
Отмечается, что лечение от гомосексуализма редставляет собой выгодный бизнес. Некоторые врачи берут за терапию до 30 тысяч юаней (примерно 6 тысяч долларов). При этом родственники геев зачастую готовы платить такие суммы.
12 ноября сообщалось, что в Москве ЛГБТ-активистов облили едкой жидкостью. Некоторые получили химический ожог глаз и другие травмы.