В Москве напали на ЛГБТ-активистов

Четверо неизвестных напали на группу ЛГБТ-активистов в Москве. Пострадавших облили едкой жидкостью, говорится в сообществе организации «Российская ЛГБТ-сеть» во «ВКонтакте».

Нападение произошло вечером в субботу, 11 ноября, когда активисты возвращались с конференции, посвященной проблемам гомосексуальных отношений. Одна из пострадавших, психолог Зоя Матисова рассказала в Instagram, что получила химические ожоги глаз и другие травмы.

«До травмпункта не доехала, была в больнице — сильный ушиб. В полицию пойдем завтра. Будьте аккуратны, нападают компанией. Не знаю, что у них такого в жизни произошло, чтобы они так смело нападали», — сказала Матисова.

В Telegram-канале конференции говорится, что психолог читала лекцию «Эйджизм и селфэйджизм» об отношении к возрасту и разновозрастным парам. После нападения оставшиеся запланированные мероприятия отменили, поскольку «площадка перестала быть безопасной для участников».

В конце октября в Москве умер активист движения «Солидарность» Алексей Строганов, которого неизвестные избили железной трубой. Уголовного дела о нападении не возбудили.

В мае были оштрафованы на 500 рублей дважды облившие зеленкой блогера Илью Варламова в Ставрополе: суд признал их виновными в мелком хулиганстве.