Оппозиционный активист умер после нападения в Москве

Активист движения «Солидарность» Алексей Строганов, на которого напали два месяца назад, скончался в одной из московских больниц. Об этом в Facebook написал один из лидеров движения Илья Яшин.

По его словам, в августе этого года, незадолго до муниципальных выборов 10 сентября в Москве, неизвестный избил Строганова и ударил его железной трубой по голове. Все это время мужчина находился в коме и умер, не приходя в сознание.

Уголовное дело о нападении до сих пор не возбуждено. «На заседании совета депутатов Красносельского района в ближайшую субботу направим запрос с требованием начать расследование», — сообщил Яшин.

Строганов много лет состоял в движении «Солидарность» и участвовал в организации протестных акций 2011-2012 годов. Также он работал в территориальной избирательной комиссии Красносельского района Москвы.