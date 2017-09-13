Либеральная оппозиция получила 15 процентов мест по итогам выборов в Москве

Либеральная оппозиция в целом получила около 15 процентов мест в столичных муниципалитетах по результатам выборов, которые прошли в Москве 10 сентября. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил РИА Новости председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

Он напомнил, что 77 процентов мандатов достались партии «Единая Россия». «Второй результат, на мой взгляд, это, конечно, не победа, как об этом пишут многие СМИ либеральной коалиции, но ее очевидный успех — очевидно совершенно, что 15 процентов мест в муниципалитетах города Москвы получает оппозиция — условно, — это "Яблоко", "Солидарность", объединение Дмитрия Гудкова и так далее», — пояснил Костин.

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По его словам, политическое будущее этой коалиции пока находится под большим вопросом. «Но, тем не менее, даже то, что на период выборов они сумели объединиться и вместе поработать, это большое достижение, которого ждали их сторонники более десяти лет», — подчеркнул глава ФоРГО.

Он также добавил, что на этом фоне особенно заметен провал кандидатов от парламентской оппозиции, которые по итогам получили всего 3 процента мест. «Это, конечно, очень мало», — отметил Костин.

Агентство добавляет, что лидеры парламентских партий — Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Жириновский (ЛДПР) — признали «большую легитимность» прошедших выборов и их хорошую организованность. По их словам, ЦИК и правоохранительные органы справились с работой и своевременно реагировали на сообщения о нарушениях в ходе кампании, что обеспечило прозрачность и честность голосования.

В столице выборы советов депутатов прошли в 125 районах. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли 7665 кандидатов.