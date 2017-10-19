Россия
 

Жительницу Самары оштрафовали за репосты про однополые браки

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Суд в Самаре оштрафовал 27-летнюю жительницу города Евдокию Романову за репосты на странице в Facebook ссылок на материалы об однополых отношениях. Об этом в четверг, 19 октября, сообщает Pro Gorod Samara.

По данным издания, заседание прошло в среду, 18 октября, в закрытом режиме. Оно длилось пять часов. Суд признал Романову виновной по статье 6.21 КоАП («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») и постановил выплатить штраф в 50 тысяч рублей.

В июле 2017 года на Романову составили административный протокол и вызвали в полицию. Поводом стали ее репосты в Facebook новостей, ведущих на сайт «Молодежной коалиции за сексуальные и репродуктивные права», а также материалов The Guardian (о проведении в Ирландии референдума по поводу легализации однополых браков) и BuzzFeed (о проведении в Санкт-Петербурге выставки о российских ЛГБТ-подростках). По словам девушки, они были сделаны в 2015-2016 годах на ее личной странице, открытой только для друзей.

По данным регионального общественного ЛГБТ-движения «Аверс», Романова намерена обжаловать постановление в апелляционной инстанции.

Ранее в четверг в МВД предложили ввести уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма среди детей. С такой инициативой выступил начальник отдела по борьбе с педофилией управления организации борьбы с преступлениями против личности ГУУР (Главное управление уголовного розыска) МВД Сергей Алабин.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма был принят в 2013 году. После этого в КоАП появилась статья 6.21, наказание по которой предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей.

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