Геи разозлились на попытку определить сексуальную ориентацию по фото

Представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали исследование Стэнфордского университета, специалисты которого протестировали искусственный интеллект на способность определять сексуальную ориентацию людей по фотографии. Об этом сообщает The Independent.

Активистов популярных американских ЛГБТ-сообществ Glaad и HRC возмутило, что искусственному интеллекту демонстрировали снимки только белокожих людей и не учитывали существование бисексуалов. На сайтах сообществ появились заявление, в которых представители возмутились исследованием.

«Технология не может определить сексуальную ориентацию человека. Искусственный интеллект лишь сопоставил множество похожих друг на друга белых геев и лесбиянок. Они просто проигнорировали существование людей с темной кожей, трансгендеров, пожилых или просто пользователей сети с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые не хотят постить свои фото на сайты знакомств», — говорилось в сообщении Glaad.

В начале сентября специалисты Стэнфордского университета заявили, что искусственный интеллект определяет сексуальную ориентацию по внешнему виду лучше, чем человек. Авторы исследования также выявили, что у гомосексуалов имеются «гендерно-атипичные» черты лица.