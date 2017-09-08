Найден способ определить сексуальную ориентацию человека по фото

Специалисты из Стэнфордского университета выяснили, что искусственный интеллект способен определить сексуальную ориентацию человека по фотографии. Об этом сообщает CNBC, результаты самого исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology.

Результаты исследования показали, что машинное зрение в 81 проценте случаев верно определяет ориентацию мужчин, и в 74 процентах — женщин. При этом люди могут отличить гомосексуала от мужчины с традиционной сексуальной ориентацией в 61 проценте случаев и дают правильный ответ в 54 процентах случаев, если дело касается женщин.

Авторы исследования утверждают, что люди с нетрадиционной ориентацией обладают «гендерно-атипичными» чертами лица. Кроме того, специалисты уверены, что эксперимент с машинным зрением подтверждает теорию о том, что ориентация является врожденным, а не приобретенным признаком. Если искусственный интеллект изучал сразу пять фотографий одного человека, процент правильного ответа возрастал до 91 в случае с мужчинами и до 83 в случае с женщинами.

В августе разработчики социальной сети Tattoodo Денис Дженсен и Горан Вуксич представили нейросеть, способную определять стиль татуировок. Для определения типа тату создатели предложили использовать приложение.