Священник лечил прихожан от гомосексуализма и оказался под следствием

Испанский епископ оказался под следствием из-за проходивших в его приходе сессий «излечения от гомосексуализма», которые посещали в том числе несовершеннолетние. Об этом рассказала газета eldiario.es.

С помощью журналистского расследования корреспондент издания выяснил, что в церкви в городе Алькала-де-Энарес неподалеку от Мадрида с 2009 года работала «терапия обращения», как групповая, так и индивидуальная. В ней в основном использовались молитвы и изучение Библии — «пациентам» предлагалось отречься от своей нетрадиционной ориентации с помощью веры.

Как сообщил журналистам один из гомосексуалистов, проходивших терапию, после нее он стал регулярно заниматься самоистязанием и был вынужден обратиться к настоящему психотерапевту. Он рассказал, что ему и другим мужчинам, помимо прочего, говорили, что они должны вернуть свою потерянную мужественность и отказаться от женственных манер.

Организаторы практики оказались под следствием — их подозревают в нарушении закона о гомофобии. Им также грозят обвинения в жестоком обращении с несовершеннолетними.

2 апреля на официальном сайте городского епископата появилось заявление, авторы которого отвергают все обвинения и называют их основанными на домыслах и провокациях.

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