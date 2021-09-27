Исландия потеряла женское большинство в парламенте после пересчета голосов на выборах

После пересчета голосов на прошедших выборах Исландия потеряла женское большинство в парламенте. Об этом сообщает BBC News.

Согласно первичным результатам, женщины заняли 33 места из 63, что составило 52 процента от общего числа депутатов, однако впоследствии стало известно, что кресла получили только 30. Таким образом Исландия не стала первой страной Европы с большинством женщин в парламенте. На сегодняшней день к этому ближе всего Швеция, где женщины занимают 47 процентов парламентских мест.

BBC News отмечает, что Исландия долгое время считалась лидером в области гендерного равенства и 12-й год подряд была признана самой равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума.

Ранее стало известно, что в немецкий парламент впервые войдет женщина-трансгендер из Баварии. Кандидат от партии «Зеленых» Тесса Гансерер (Tessa Ganserer) набрала 22,6 процента голосов избирателей. По ее словам, это «превосходный результат», который является признаком открытого и терпимого общества.