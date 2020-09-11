Армия Германии задумалась о феминитивах в званиях

Министерство обороны ФРГ задумалось о том, чтобы ввести феминитивы в качестве вариантов воинских званий. Об этом со ссылкой на внутренние документы ведомства сообщает Die Welt.

Предлагается образовывать от званий женские варианты с помощью суффикса «-in», как это работает с большинством других профессий в немецком языке. К женщинам-военнослужащим сейчас обращаются, не добавляя суффикса, а прибавляя «фрау» к званию, например «фрау майор».

Феминитивы думают вводить лишь там, где это органично впишется в язык: так, женская форма звания может официально появиться у лейтенантов и генералов, но на вряд ли — у капитанов и полковников. В германской феминистической среде — источнике таких языковых изменений — принято использовать женскую форму слова по умолчанию как «включающую все варианты», а для того, чтобы включать тех, кто отказывается причислять себя к мужчинам или женщинам, суффикс от корня отделяют символом звездочки («*»).

На законодательные изменения под влиянием «прогрессивных» идеологических тенденций в последние годы решаются власти Украины: в августе 2020 года там разрешили указывать феминитивы профессий в официальной рабочей документации и обязали работодателей писать в документах именно такую форму, если того требует работница.

Еще в мае 2019 года сообщалось, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.