На Украине узаконили инженерок и социологинь

На Украине официально разрешили использовать феминитивы в качестве названия профессий в кадровой документации, сообщает «Страна.ua».

Изменения в классификаторе профессий узаконило своим приказом министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Согласно документу, названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде за исключением тех, что используются исключительно в женском: нянька, горничная, швея.

Однако работница может потребовать при внесении записи в кадровую документацию использовать феминитив. В приказе приводятся примеры женских вариантов названий профессий: инженерка, станочница широкого профиля, социологиня.

Издание напоминает, что еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Был издан специальный словарь, включающий такие наименования профессий, как спасательница, пожарная, пресс-офицерка.

Кроме того, в мае 2019 года сообщалось, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.