Появление «авторок» и «блогерок» в словарях отсрочили на десятилетия

Время для фиксации в языке слов «авторка» и «блогерка», за введение которых в употребление выступают феминистки, еще не пришло. Такое мнение высказал филолог-русист профессор МГУ Владимир Елистратов, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

С внесением таких слов в словари он предложил подождать несколько десятилетий. «Есть много людей, которым это режет слух. Подождем лет 40, вдруг какая-нибудь хореографесса всплывет как поэтесса, и все начнут так говорить», — сказал он.

По мнению Елистратова, стремление создавать слова, которые не имеют женского рода, — это «радикальный и несколько отсталый подход».

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Также филолог подчеркнул, что выбор суффиксов для формирования феминитивов никак не регламентируется. «Это вкусовщина. Никто не понимает, что такое вкус и что такое пошлость. Просто человеку понравилась, например, -эсса; -эсса никогда не передает зависимость женщины от мужчины», — пояснил он.

По мнению сторонниц феминистических взглядов, некоторые слова, например, «автор», «врач» или «доктор», нельзя использовать без суффикса -к, если речь идет о женщине. Уже имеющие морфемы, по их мнению, для этого не годятся. Поскольку суффикс -ш означает принадлежность женщины мужу и его профессии (например, докторша или генеральша — прим. «Ленты.ру»). Некоторые российские СМИ начали активно использовать неологизмы в публикациях.

За использование феминитивов в СМИ предложили штрафовать. С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, что журналисты, использующие такие слова, намеренно искажают русский язык и пропагандируют безграмотность. «Несмотря на искусственность, это может негативно повлиять на дальнейшее развитие языка и заложить бомбу замедленного действия под основу русской и российской языковой идентичности», — полагает он.

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