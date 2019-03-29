За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра культуры Владимира Мединского штрафовать за использование феминитивов в СМИ. Его обращение опубликовало РИА Новости.

По мнению Петрова, журналисты, использующие феминитивы, намеренно искажают русский язык и пропагандируют безграмотность. Он отмечает, что все чаще «уважаемые издания» используют такие слова, как «авторка», «редакторка», «президентка», «докторка», «министерка» и другие.

Политик указывает на то, что СМИ хотя и «выступают с прогрессивных позиций демонстрации равноправия и уважения к женщинам в "маскулинном" мире», вредят феминистским идеям. По его словам, женщины боролись не за право «коверкать родные языки сомнительными буквосочетаниями», а ради признания деловых, творческих и профессиональных качеств вне зависимости от пола.

Петров обращает внимание, что феминитивы лишь подчеркивают разницу между полами. «Несмотря на искусственность, это может негативно повлиять на дальнейшее развитие языка и заложить бомбу замедленного действия под основу русской и российской языковой идентичности», — резюмировал он.

Феминитивы — слова женского рода, альтернативные или парные аналогичным понятиям мужского рода. По мнению феминисток, использование суффиксов, обозначающих женский род, в названии профессий позволяет увеличить видимость женщин в этих специальностях.

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