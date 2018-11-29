Феминистку навсегда удалили из соцсети за фразу «мужчины — это не женщины»

Администрация социальной сети Twitter навсегда удалила аккаунт известной писательницы и феминистки Меган Мерфи (Meghan Murphy). Сотрудники посчитали ее фразу «мужчины — это не женщины» проявлением ненависти. Об этом она подробно рассказала в своей колонке в издании Quillette.

Мерфи считает, что ее заблокировали по идеологическим соображениям. По ее мнению, такие слова могли задеть чувства транссексуалов.

Сама Мерфи уверена, что такие люди не нуждаются в защите, и бан ее аккаунта был несправедливым. Упомянутое ею выражение еще несколько лет назад было очевидной и банальной правдой для всех, убеждает феминистка.

«Сегодня это считается ересью, родственной террористическим словам, которые стараются "отрицать человечность"», — заключила Мерфи в своей колонке. Женщина сообщила, что в результате скандала потеряла аккаунт в Twitter, огромное сообщество поклонников и контракт на книгу.

Активистка уверена, что современное общество чересчур терпимо. Мерфи является сторонницей трансэксклюзивного радикального феминизма (TERF). Представительницы этого движения уверены, что биологические мужчины, ставшие женщинами, не могут быть частью феминистского сообщества. Согласно их взглядам, такие операции были созданы мужчинами для мужчин, — чтобы усилить патриархат.

По словам Мерфи, в нынешнем толерантном обществе феминистки с такими взглядами становятся в глазах общества нацистками. «Но дело не только во мне. Речь идет о культовом движении»,— заключила феминистка, призвав к «здравому рассудку».

Ранее австралийский политик Сара Хансон-Янг (Sarah Hanson-Young) выступила в государственном сенате против насилия и домогательств. Местный журнал Spectator Australia опубликовал критическую статью в ее адрес, сопроводив ее фотографией груди политика.

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