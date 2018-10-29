Журналист предложил убивать веганов и «зашел слишком далеко»

Редактор британского журнала Waitrose Food Уильям Ситвелл (William Sitwell) предложил заманивать в ловушку веганов, насильно кормить их мясом и убивать. Позднее мужчине пришлось извиняться за шутку, сообщает The BuzzFeed.

История началась с письма от журналистки-фрилансера Селены Нельсон (Selene Nelson). Девушка предложила Ситвеллу опубликовать серию статей о блюдах из растений в журнале Waitrose Food, который запущен крупной британской сетью элитных супермаркетов Waitrose. В этом издании печатаются рецепты блюд, которые продаются в розничных магазинах компании. Кроме того, на его страницах появляются рецензии известных критиков.

Спустя некоторое время после получения письма Ситвелл ответил журналистке. Он не воспринял всерьез ее просьбу и решил пошутить по поводу веганства.

«Привет, Селена. Спасибо за письмо. Как насчет серии статей об убийстве веганов, одного за другим? Как заманить их в ловушку? Как их правильно допрашивать? Разоблачать их лицемерие? Насильно кормить их мясом? Заставить их есть стейк и пить красное вино?» — написал редактор.

Ответ Ситвелла поразил девушку. Она заявила, что неоднократно писала об убийствах и бытовом насилии, но ни один из респондентов не отвечал ей настолько грубо. «Если Уильям Ситвелл хочет продолжать есть мясо и ненавидеть веганов, это его прерогатива, но иметь такое отношение к другим, когда он представляет Waitrose, очень странно», — отметила Нельсон.

В разговоре с журналистами из BuzFeed Ситвелл заявил, что не хотел никого обидеть. Он извинился перед всеми, кого он оскорбил своим сообщением.

Корреспонденты также пообщались с представителями сети супермаркетов. Они отметили, что редактор журнала «зашел слишком далеко», а его слова были крайне неуместны. В компании пообещали обсудить вопрос дисциплинарных мер по отношению к Ситвеллу.

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