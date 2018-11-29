Выступающая против унижений политик оказалась унижена из-за «болтающейся» груди

Австралийский консервативный журнал поглумился над сенатором Сарой Хансон-Янг (Sarah Hanson-Young), выступившей против насилия и домогательств. Редакция опубликовала критическую статью в ее адрес, сопроводив ее фотографией груди политика. Под давлением общественности издание удалило материал, сообщает BuzzFeed.

Сенатор от партии «зеленых» Хансон-Янг выступила перед собранием со страстной речью 27 ноября. В ней она обличила своих коллег мужского пола. «Настоящие мужчины не оскорбляют и не угрожают женщинам», — заявила она, уточнив, что из-за таких нападок очень сложно выполнять служебные обязанности.

На следующий день консервативный журнал Spectator Australia опубликовал письмо под названием «Подрыв доверия к Саре Хансон-Янг». Текст сопровождался фотографией ее бюста.

В тексте сенатора обвиняли том, что она явилась на заседание в неподобающем виде. По мнению критиков, Хансон-Янг сама виновата в том, что ее не воспринимают всерьез. «Любая женщина, у которой есть что-то наверху, знает, что с болтающимися сиськами дебаты она не выиграет», — подчеркивали они. Авторы добавили, что сенатор явно перепутала работу с вечеринкой.

Несколько известных журналистов обратили внимание на публикацию и пристыдили редакцию издания в Twitter. Они назвали материал неподобающе «отвратительным». «Полагаю, никто из тех, кто работает в Spectator или читает его, никогда раньше не видел сиськи», — саркастично отметила писатель Кэти Холл (Katy Hall).

После общественного осуждения письмо было удалено с сайта издания без объяснения причин. Хансон-Янг же назвала сотрудников редакции Spectator Australia жалкими. «Предположение о том, что мнение женщины ошибочно из-за того, как она одевается, так же оторвано от реальности, как и оскорбительно», — заключила она.

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