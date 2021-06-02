Депутата выставили с заседания парламента из-за обтягивающих брюк

В Танзании женщину-депутата Михаэль Сихлве (Michael Sichlwe) выставили с заседания парламента из-за слишком обтягивающих брюк. Об этом сообщает BBC News.

Коллега депутата Хусейн Амар (Hussein Amar) высказал претензии к ее внешнему виду. Он обратил внимание на яркий цвет ее топа и якобы слишком узкие брюки и отметил, что одежда многих женщин вызывает насмешки у парламентариев. Депутат призвал спикера парламента попросить Сихлве покинуть заседание. Амар процитировал правила, согласно которым женщинам в парламенте Танзании разрешается носить брюки, однако они не должны быть очень облегающими.

Спикер парламента Джоб Ндугаи (Job Ndugai) поддержал просьбу мужчины. «Иди переоденься, а потом можешь снова к нам присоединиться», — сказал он Сихлве. После этого депутат покинула заседание. Из-за инцидента несколько женщин-депутатов заявили о несправедливости такого решения и назвали этот инцидент дискриминационным.

29 мая испанскую почту обвинили в расизме и разрушительном и контрпродуктивном отношении к проблеме равенства. Государственная почтовая служба Испании представила набор из четырех марок, посвященный разным оттенкам кожи. Таким образом ведомство хотело привлечь внимание к расовому неравенству, однако вместе этого вызвало волну критики со стороны активистов.