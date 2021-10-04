В США убийца-трансгендер обвинил администрацию тюрьмы в сексизме

В США убийца, которому персонал тюрьмы дал прозвище Ганнибал Лектер-младший, обвинил тюремную администрацию в сексизме и трансфобии. Об этом сообщает Mirror.

Софи Иствуд жила как женщина последние четыре года своего заключения. Раньше она была известна как Дэниел Иствуд, которого в 2004 году приговорили к пожизненному заключению за убийство сокамерника шнурком.

Заключенная уверена, что не может воспользоваться правом на досрочное освобождение, так как является трансгендером. «В январе 2020 года я соответствовала всем стандартным критериям, чтобы выйти из тюрьмы, однако после прохождения психологической экспертизы управляющий сказал мне, что я бы прошла аттестацию, если бы все еще жила как мужчина», — рассказывает Иствуд.

Также она заявила, что ее ограничивали в доступе к медицинской помощи для лечения внутренних повреждений, вызванных членовредительством. Иствуд поделилась, что ей пришлось специально устроить передозировку, чтобы попасть в медицинское учреждение. «Это не была попытка самоубийства, я просто чувствовала, что мне нужно лечь в больницу», — подчеркнула заключенная.

25 сентября в России осужденные на пожизненные сроки Антон Коростелев и Алексей Пулялин подали в суд на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН). Заключенные пожаловались на издевательства в СИЗО, происходившие до суда. В частности, в иске говорится, что их ставили в позу «ласточка» — сковывали руки и ноги наручниками. Заключенные требуют один миллион рублей за моральный и нравственный вред.