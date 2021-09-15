Российские заключенные объявили голодовку после визита правозащитника

Заключенные ульяновской ИК-2 отказались от еды после визита омбудсмена по правам человека

В ульяновской исправительной колонии №2 (ИК-2) 12 заключенных объявили голодовку из-за неудовлетворительных условий содержания. Об этом в среду 15 сентября сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, большинство из отказавшихся от еды осуждены по тяжким статьям УК РФ — об убийстве, бандитизме, разбое, наркоторговле, вымогательстве с применением насилия. Представители ФСИН заявили, что эти заключенные находятся под постоянным контролем со стороны медперсонала.

Днем ранее, 14 сентября, ИК-2 посетил правозащитник, уполномоченный по правам человека в Ульяновской области Сергей Люльков. Он осмотрел жилые камеры и изоляторы, провел прием по личным вопросам осужденных. Пресс-служба ФСИН заявила, что жалоб на условия содержания и действия сотрудников тюрьмы в ходе визита не поступало.

13 сентября стало известно, что пятеро заключенных ИК-2 в Ангарске Иркутской области объявили голодовку. Кроме того, они отказались подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения.