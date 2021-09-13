Заключенные в российской колонии объявили голодовку

Пятеро осужденных в исправительной колонии (ИК-2) в Ангарске Иркутской области объявили голодовку, отказываясь подчиняться

режимным требованиям и правилам внутреннего распорядка в учреждении. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления ФСИН России Ольга Хинданова.

Состояние отказавшихся от приема пищи заключенных контролируют медики и сотрудники психологической службы.

Собранные материалы в настоящее время направлены в прокуратуру.

В исправительной колонии строгого режима в Ангарске отбывают наказание впервые осужденные за тяжкие преступления. При учреждении функционирует центральная больница.

Ранее в исправительной колонии в Ангарске заключенные вырыли подкоп и напали на надзирателя. Дежуривший на КПП сотрудник колонии заметил, что один из осужденных вылез из-под забора. Он задержал беглеца и вызвал подкрепление. Однако в этот момент подбежали трое сообщников беглеца, набросились на охранника, освободили товарища и попытались скрыться.