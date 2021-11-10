Отделение малой партии в российском регионе возглавила женщина-трансгендер

В Алтайском крае отделение региональной партии «Гражданская инициатива» возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. Как уточняет «Московский комсомолец на Алтае», такое решение политик приняла после того, как узнала о трансгендерах, работающих в данной сфере во всем мире.

В настоящее время Алешиной 31 год. На протяжении нескольких лет она совершает так называемый «переход», в ее паспорт вписаны женские имя и пол. Она подчеркнула, что не собирается строить карьеру на образе ЛГБТ. «Это моя особенность, но я не хочу быть клоуном. Не скрываю это, ведь я не совершала преступление и мне нечего стыдиться», — отметила политик.

«Гражданская инициатива» является малой партией, в ней порядка 100 членов. Основатель политического движения — бывший российский чиновник Андрей Нечаев.