Трансгендерная модель впервые стала лицом косметики Armani

Бразильская модель и актриса Валентина Сампайо (Valentina Sampaio), которая является открытым трансгендером, впервые стала лицом косметического бренда Armani Beauty. Фотографии появились на ее странице в Instagram.

26-летняя манекенщица объявила о начале сотрудничества с маркой в социальной сети, опубликовав несколько кадров с фотосессии. Известно, что знаменитость уже приняла участие в съемках помады Lip Power, а в будущем она станет героиней и других рекламных кампаний.

На размещенных кадрах Сампайо запечатлена крупным планом с нюдовым макияжем на лице. Женщина позирует с помадой Armani в руках. Отмечается, что автором снимков выступил известный фотограф Микаэль Янссон (Mikael Jansson), который неоднократно сотрудничал с такими марками, как Estee Lauder, Coach, Calvin Klein и Louis Vuitton.

«Сбылась моя личная мечта. Для меня как для транс-женщины это сотрудничество — невероятно важная веха», — подчеркнула Сампайо в описании к посту. Кроме того, она поблагодарила руководство Armani Beauty за принятие инклюзивности, а также за предоставление возможности для творческого самовыражения и раскрытия индивидуальной красоты.

В 2020 году трансгендерная модель Валентина Сампайо впервые стала героиней обложки бразильской версии модного журнала Elle. Ее сфотографировали с красными губами в сине-фиолетовом костюме — укороченном жакете и юбке-миди. В качестве украшений выбраны небольшие серьги и крупный браслет с драгоценными камнями.

Валентина Сампайо — модель и актриса, которая стала первой открытой трансгендерной моделью Victoria's Secret в августе 2019 года. Кроме того, она сотрудничала с такими известными модными домами, как Dior, Opening Ceremony и L'Oreal.