Милонов признался в желании в 60 лет «делать движ» или стать священником

Виталий Милонов заявил, что в 60 лет хотел бы быть районным чиновником или священником

Депутат Госдумы Виталий Милонов поделился планами на будущее. В эфире программы «Антонимы», запись которой доступна на YouTube, он рассказал, кем бы хотел быть в 60 лет.

Милонов признался, что в будущем видит себя районным чиновником, который «делает движ», или священником. По словам депутата, он желает разрушить «мифы о синих пиджаках» — управленцах, которые «приезжают в деревню на Land Cruiser, вываливаются в дорогих туфлях, некрасивых, безвкусных, пиджаках и начинают говорить с народом».

Ранее Милонов раскритиковал предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского ввести уроки полового воспитания в школах. Депутат напомнил, что такие занятия не приносили пользу: в качестве примера он привел опыт Европы и США. По его словам, на уроках анатомии и биологии подростки могут узнать всю необходимую информацию.

Вместо введения уроков полового воспитания Милонов предложил повесить рэпера Моргенштерна или «посадить его в тюрьму к чертям собачьим». «И тогда будет проще, чтобы весь этот скам, который за деньги готов выполнять любую дичь, зачистить, и тогда нам будет проще», — подчеркнул он.