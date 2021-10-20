Милонов прокомментировал штраф Дудю за пропаганду наркотиков

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на новость о том, что журналиста и блогера Юрия Дудя оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэп-исполнителем Моргенштерном. Его комментарий приводит News.ru.

Милонов назвал журналиста талантливым человеком, но при этом отметил, что Дудь должен чувствовать свою ответственность. «100 тысяч — это слишком маленькое наказание», — подчеркнул он. По мнению депутата, за пропаганду наркотиков, особенно с использованием средств массовой информации, следует приговаривать не к штрафам, а к условным срокам.

Милонов добавил, что не считает штраф журналисту признаком нападок на прессу. «Нападки на прессу — это когда человеку запрещают говорить. Когда человек начинает пропагандировать наркотики — это защита общества от негодяя, который в угоду наркомафии хочет склонить общество и людей к толерантному отношению к наркотикам», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что московский суд оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном. Адвокат блогера Ильнур Шарапов заявил, что решение суда планируется обжаловать.

В конце июля блогер попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По словам Дудя, в его роликах не было признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывал воздержаться от их употребления.