Суд оштрафовал Дудя за пропаганду наркотиков

Юрия Дудя приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в интервью

Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал блогера и журналиста Юрия Дудя по делу о пропаганде наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе инстанции.

Отмечается, что блогера приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Ранее 20 октября стало известно, что Дудь не явился на заседание суда. Интересы журналиста представлял защитник.

В конце июля блогер попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению журналиста, в его интервью с Ивангаем и Моргенштерном не было признаков пропаганды наркотиков, так как он призывал воздержаться от употребления запрещенных веществ.

Соответствующее заявление прозвучало после того, как столичный суд назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу Дудя. Дело в отношении блогера повторно передали в суд 1 июля. Официальные психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью журналиста.

Впервые материалы дела были переданы в суд в апреле. С просьбой проверить интервью Дудя на предмет пропаганды наркотиков выступила Лига безопасного интернета. Представители организации также пожаловались, что в ходе расследования на полицейских оказывалось давление, «но, несмотря на это, состоялось объективное расследование, и дело было доведено до суда».