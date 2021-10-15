Звезда ТНТ рассказал об отказе Дудя взять у него интервью

Российский актер и телеведущий, звезда ТНТ Станислав Ярушин вспомнил, как несколько лет назад журналист и видеоблогер Юрий Дудь отказался взять у него интервью для YouTube-канала. Свою историю он рассказал в эфире подкаста «МузLoft».

Актер познакомился с журналистом пять лет назад в Вильнюсе во время мероприятия по киберспорту. По словам Ярушина, тогда Дудь еще только начинал карьеру на YouTube и не был широко известен. Телеведущий отметил, что они провели хорошо время, и после этого блогер назвал его «человеком без понтов» и позднее выложил совместную фотографию в Instagram, в подписи к которой заявил, что Ярушин — «пример простоты и адекватности дико известного человека из телевизора».

Ярушин рассказал, что после первой встречи связался с Дудем, который на тот момент работал в издании Sports.ru, и сообщил, что хочет вести собственную колонку о хоккее на сайте. Журналист согласился и даже пообещал редактировать его тексты. «Мы так душевно пообщались, и проходит какое-то количество времени, и, значит, у нас связь пропала, но при этом я понимаю, что мы абсолютно вменяемые, очень хорошо пообщались, прекрасные у нас [отношения], по-теплому все», — поделился он.

Через некоторое время актер узнал от друга о том, что Дудь начал вести собственный канал YouTube, позвонил ему «без задней мысли» и признался, что хотел бы прийти к нему и дать интервью. Ярушин объяснил, что «не гнался за эфирами» и не пытался напроситься на разговор, а просто хотел помочь журналисту увеличивать свою аудиторию. «Я ему звоню: "Давай я к тебе приду". Он говорит: "Да не, братан. У меня там очередь"», — вспомнил телеведущий и добавил, что после этого они больше не созванивались.

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