Покинувший Россию популярный блогер в интервью Дудю объяснил причину отъезда

Популярный видеоблогер Руслан Усачев в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал, по какой причине он покинул Россию. Мужчина объяснил свой отъезд тем, что давно хотел «взять перерыв» от страны. Интервью доступно на YouTube-канале «вДудь».

По словам Усачева, у него давно возникло желание надолго уехать из родной страны. В какой-то момент он подумал, что «будет классно взять перерыв от России». Блогер добавил, что причиной отъезда стала не политическая ситуация в стране, а его желание попробовать новое.

«Потом я подумал: время-то идет, я как бы незаметно повзрослел. А почему бы и нет, почему бы не попробовать? Многие люди уезжают, а почему я не могу? Почему я не могу пуститься в путешествие? Почему я сижу на жопе ровно, хотя вроде как имею возможность делать больше того, что мне нравится?» — постарался объяснить блогер, добавив, что ему не удается коротко ответить на вопрос журналиста о причинах отъезда.

О планах покинуть Россию Усачев заявил 21 июня. Он пояснил, что никогда не задумывался об эмиграции, потому что в России живут его друзья и близкие. В то же время блогер заявил, что ему больно смотреть на происходящее в стране. Спустя неделю он уехал.