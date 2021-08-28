Дудя вызвали в суд из-за интервью с Тимой Белорусских

Российский журналист и блогер Юрий Дудь был вызван в Ленинский суд Минска из-за интервью с белорусским певцом Тимой Белорусских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Дудь выступает соответчиком по делу о защите чести и достоинства белорусского музыкального лейбла Kaufman, артистом которого был Белорусских. Владельцы компании остались недовольны интервью, где музыкант рассказал о жестких условиях контракта. Артист пожаловался, что получал всего 25 процентов прибыли, не мог говорить о дочери и выпускать песни, которые ему нравятся.

Дело рассматривает Ленинский суд Минска. Заседание назначено на 22 апреля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Дудь попросил прекратить дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения.