Дудь не явился на заседание суда по делу о пропаганде наркотиков

Пресс-служба суда: дело о пропаганде наркотиков будет рассмотрено без Дудя

Блогер Юрий Дудь, которого обвиняют в пропаганде наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном, не явился на заседание Зюзинского районного суда Москвы, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда. Дело будет рассмотрено без журналиста.

Сейчас в суде начинается процесс по делу о пропаганде наркотиков. Интересы Дудя будет представлять защитник.

В конце июля журналист попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению Дудя, в его интервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывал воздержаться от их употребления.

Соответствующее заявление прозвучало после того, как суд назначил новую психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера. Дело в отношении Дудя было повторно передано в суд 1 июля. Материалы прошли доработку в полиции. Официальные психолингвистические экспертизы подтвердили факты пропаганды в интервью журналиста.

Впервые материалы дела были переданы в суд в конце апреля. Проверить интервью журналиста попросила Лига безопасного интернета. Они также заявили, что в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.