Адвокат Дудя заявил о намерении обжаловать штраф

Блогер и журналист Юрий Дудь обжалует штраф по делу о пропаганде наркотиков в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

Ранее стало известно, что Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков в двух выпусках его YouTube-программы. Проверить интервью журналиста попросила Лига безопасного интернета. Они также заявили, что в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.

20 октября состоялось заседание по данному делу, однако Дудь на него не явился. Интересы журналиста представлял защитник.

В конце июля журналист попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. По мнению Дудя, в его интервью не было признаков пропаганды запрещенных веществ, так как он призывал воздержаться от их употребления.