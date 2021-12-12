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Захарова назвала ошибки стран G7 в отношении Украины

Мария Захарова: страны G7 расписались в неспособности взять ответственность за свои ошибки

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова считает, что страны G7, призывающие Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки. Об этом она написала в своем канале в Telegram.

Захарова назвала пять политических ошибок, которые, по ее мнению, допустили страны G7. К ним она относит вмешательство во внутренние дела Украины; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом; безоговорочную поддержку киевского режима, попирающую принцип уважения интересов меньшинства; нежелание работать с Киевом над выполнением положений минских соглашений и «переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру».

Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной

Мария Захароваофициальный представитель российского МИД

На встрече в Ливерпуле главы внешнеполитических ведомств стран G7 обсуждали угрозу российского вторжения в Украину, сообщает Reuters. Они предупредили о тяжелых последствиях в случае эскалации конфликта и призвали Россию возобновить переговоры с Украиной.

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Олег Парамонов
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