Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Захарова прокомментировала планы ЦРУ «сфокусироваться на России и КНР»

Захарова о намерении ЦРУ сфокусироваться на РФ: в Вашингтоне противоречат сами себе

Фото: РИА Новости

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию американского телеканала CNN о планах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на противостоянии России и Китае. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?» — написала дипломат.

Захарова отметила, что было бы неплохо, если бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона.

По информации источников американского телеканала, ЦРУ пересматривает методы подготовки и обучения своих разведчиков. Предыдущие 20 лет ведомство готовило в основном кадры для противостояния террористическим организациям исламистов, однако сейчас главный упор решено направить на сбор разведывательной информации. Сообщается, что в декабре 2020 года руководство США направило 300 миллионов долларов на «противодействие влиянию КНР» и еще 290 миллионов — на противостояние России.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме рассказали об изменениях в жизни россиян в новом году
Захарова прокомментировала планы ЦРУ «сфокусироваться на России и КНР»
Стало известно о новом московском супер-ледоколе
Американцы назвали чушью статью профессора Хартвелла о Путине
В Германии представили роботизированную бронемашину
Оценена возможность появления альтернативы вакцине против коронавируса в России
В Госдуме предложили давать пять лет тюрьмы за групповое избиение
Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
В Госдепе высказались о последствиях в случае «вторжения России на Украину»
Изнасиловавший полуторагодовалую девочку россиянин признал вину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter