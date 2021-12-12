Захарова прокомментировала планы ЦРУ «сфокусироваться на России и КНР»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала информацию американского телеканала CNN о планах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) пересмотреть методы подготовки и обучения разведчиков, чтобы сфокусироваться на противостоянии России и Китае. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

«ЦРУ сосредоточится на подготовке кадров против Китая и России, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя?» — написала дипломат.

Захарова отметила, что было бы неплохо, если бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона.

По информации источников американского телеканала, ЦРУ пересматривает методы подготовки и обучения своих разведчиков. Предыдущие 20 лет ведомство готовило в основном кадры для противостояния террористическим организациям исламистов, однако сейчас главный упор решено направить на сбор разведывательной информации. Сообщается, что в декабре 2020 года руководство США направило 300 миллионов долларов на «противодействие влиянию КНР» и еще 290 миллионов — на противостояние России.