ЦРУ решило сфокусироваться на России и Китае

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пересматривает методы подготовки своих агентов, чтобы сфокусироваться прежде всего на противостоянии России и Китаю. Об этом рассказал CNN, сообщает в субботу, 11 декабря, ТАСС.

По информации источников телеканала, предыдущие 20 лет ЦРУ готовило в основном кадры для противостояния террористическим организациям исламистов, однако сейчас главный упор решено направить на сбор разведывательной информации.

В связи с этим в декабре 2020 года руководство США направило 300 миллионов долларов на «противодействие влиянию КНР» и еще 290 миллионов — на противостояние России. При этом, отмечается, что в качестве главной угрозы руководство ЦРУ рассматривает Китай.

Телеканал сообщает, что ведомство отказалось комментировать специфику каких-либо изменений внутренней политики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среди советников правительства во времена нахождения у власти Бориса Ельцина был как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ.