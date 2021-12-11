Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ЦРУ решило сфокусироваться на России и Китае

CNN: ЦРУ пересматривает методы подготовки агентов, чтобы сфокусироваться на России и КНР

Фото: Shutterstock

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США пересматривает методы подготовки своих агентов, чтобы сфокусироваться прежде всего на противостоянии России и Китаю. Об этом рассказал CNN, сообщает в субботу, 11 декабря, ТАСС.

По информации источников телеканала, предыдущие 20 лет ЦРУ готовило в основном кадры для противостояния террористическим организациям исламистов, однако сейчас главный упор решено направить на сбор разведывательной информации.

В связи с этим в декабре 2020 года руководство США направило 300 миллионов долларов на «противодействие влиянию КНР» и еще 290 миллионов — на противостояние России. При этом, отмечается, что в качестве главной угрозы руководство ЦРУ рассматривает Китай.

Телеканал сообщает, что ведомство отказалось комментировать специфику каких-либо изменений внутренней политики.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что среди советников правительства во времена нахождения у власти Бориса Ельцина был как минимум один кадровый сотрудник ЦРУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Украина засекретила данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Онищенко назвал способ пережить мороз
Российская певица Мария Гусарова прокомментировала запрет на въезд на Украину
Умер бывший глава разведывательного управления Федор Ладыгин
Харламов вспомнил о разводе с Асмус на съемках шоу Comedy Club
В Гильдии адвокатов проанализировали слова Сокурова на состав преступления
Собчак прокомментировала дискуссию Сокурова с Путиным об устройстве России
Официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых
Назарбаев назвал причины развала СССР
Польский политик заявил о престижной победе Путина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter