Бывший депутат сделал прогноз на 2022 год для Зеленского

Существуют четыре возможных сценария, которые могут ждать президента Украины Владимира Зеленского в 2022-м году. Такой прогноз сделал бывший депутат, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, передает «Главред».

По первому сценарию, вероятность которого достигает лишь 10 процентов, официальный Киев потеряет поддержку главных союзников на Западе, а ключевые мировые игроки будут заключать договоренности по Украине без ее участия. При таком развитии событий, по мнению эксперта, к 2023-му страну ожидает глубокий кризис.

Второй сценарий похож на предыдущий и заключается в «войне всех против всех». Денисенко отмечает, что он наступит при неблагоприятном для Украины развитии международной обстановки, если властям придется идти на компромиссы по Донбассу. «Как результат, получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским», — заключил он. Вероятность этого сценария он оценил в 50-55 процентов.

Третий сценарий предполагает, что президент страны начнет вести борьбу со всеми несогласными с его политикой, захватит контроль над силовиками и будет продвигать популистские инициативы. «В результате, одержав победу, Зеленский начнет переформатирование власти», — предрек Денисенко. Этот сценарий, по его словам, наступит с вероятностью 30-40 процентов.

Согласно четвертому варианту развития событий, Зеленский превратится в «отца нации». Однако только при условии события, которое потрясет все население Украины. «Это масштабное стихийное бедствие, проблемы техногенного характера или открытая агрессия со стороны России», — раскрыл эксперт.

Ранее Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу или Крыму. «У нас может такое быть в жизни, это может быть относительно Донбасса, относительно Крыма, это может быть в целом о прекращении войны», — заявил глава государства. Депутат Верховной Рады Инна Совсун назвала это заявление совершенно безответственным.