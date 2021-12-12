Варламов предложил выпускать вакцины от Бузовой и Бони

Российский блогер Илья Варламов предложил выпускать вакцины против коронавируса от имени знаменитостей и под разными брендами, чтобы популяризовать вакцинацию в России. Видео опубликовано в Telegram-канале «Небожена».

«Например, „Спутник V“ пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там», — высказал свою инициативу урбанист.

Варламов также предложил выпускать вакцины от имени телеведущих Виктории Бони и Ольги Бузовой. При таком подходе прививаться будут гораздо больше, считает блогер.

В июле Варламов резко высказался об антипрививочниках. «Ты сидишь в интернете благодаря науке и медицине и пишешь всякую ***** [ерунду] про экологию, про способность организма самому побороть любые вирусы, про влияние города на иммунитет, что от рождения человек сильный и здоровый. Откуда вы вообще беретесь?» — возмутился он. Он предложил всем россиянам, которые выступают против вакцинации, обратиться к истории и узнать, от каких болезней умирали их предки «в неиспорченном химией мире».