100-летняя «ураганная» пенсионерка раскрыла секрет долголетия

Жительница Великобритании отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет долгой и активной жизни. Об этом сообщает Hartlepool Mail.

Хильда Магуайр отметила знаменательную дату 9 декабря в английском городе Хартлпул, графство Дарем. Праздник прошел в любимом пабе пенсионерки, а поздравить ее пришли четверо детей с семьями. Прозвище «Ураганная Хильда» женщина получила от родни после того, как пустилась в пляс на ходунках во время семейной вечеринки в Испании.

Магуайр любит путешествия и музыку, пишет стихи, а когда ей было глубоко за 90 лет, выучила испанский язык и даже выдержала экзамен по этому предмету. На просьбу назвать причины своего долголетия женщина ответила: «Хорошая еда, крепкий сон, хорошие друзья и много общения».

В годы Второй мировой войны Магуайр собирала прожекторы для советской армии, а после много лет проработала на заводе Siemens в родном городе. Кроме того, женщина объездила почти весь мир — она побывала в Гонконге, Париже, ЮАР и других странах.

Ранее другая британка отметила 105-й день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина считает, что прожила так долго, потому что регулярно занимается спортом и почти не пьет спиртного.