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Известное лекарство снизило риск смерти от COVID-19

«Известия»: лекарство от алкоголизма дисульфирам может ослабить тяжелую форму COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известное лекарство от алкоголизма, которое используют в наркологии уже шесть десятков лет, оказалось эффективно против коронавируса, пишут «Известия».

Как показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы, препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19. Кроме того, этот препарат снизил риск смерти от COVID-19.

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Как предположила доктор химических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств имени В.А. Потемкина ЮУрГУ Мария Гришина, лекарство подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. В таком случае он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении.

Однако сейчас эффективность и безопасность данного лекарства и еще десятков других исследуются за рубежом, и окончательных данных пока нет, заявил заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ имени Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.

Ранее высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который прежде всего должен помочь переболевшим COVID-19.

Марина Совина
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