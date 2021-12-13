Известное лекарство снизило риск смерти от COVID-19

Известное лекарство от алкоголизма, которое используют в наркологии уже шесть десятков лет, оказалось эффективно против коронавируса, пишут «Известия».

Как показало исследование специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы, препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19. Кроме того, этот препарат снизил риск смерти от COVID-19.

Как предположила доктор химических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств имени В.А. Потемкина ЮУрГУ Мария Гришина, лекарство подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. В таком случае он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении.

Однако сейчас эффективность и безопасность данного лекарства и еще десятков других исследуются за рубежом, и окончательных данных пока нет, заявил заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ имени Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.

Ранее высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который прежде всего должен помочь переболевшим COVID-19.